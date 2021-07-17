رسالة جديدة من دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبدالعزيز 

17 يوليو , 2021

دنيا سمير غانم ( أ ف ب)

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة جديدة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، التي ما زالت تخضع حتى الآن للعلاج في أحد المستشفيات منذ مايو الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت دنيا، صورا تجمعها بوالدتها منذ الصغر وهي تداعبها، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "ربنا يشفيكي يا مامي يا حبيبتي".

وكان الإعلامى رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، أعلن مؤخرا، أن الفنانة دلال عبد العزيز انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى ومجازفة أن يحصل أي نوع من المجهود أو الحركة لها في هذا الوقت.

وأضاف: "الحالة الصحية لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ونرجو الاستمرار في الدعاء لها، ويا رب حالتها تستقر".

ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.