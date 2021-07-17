انت الان تتابع خبر الديوانية.. حادث سير 'كارثي' ضحاياه 9 أشخاص من عائلة واحدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن مصرع وإصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة، جراء حادث سير "مروع" على الطريق السريع الدولي في محافظة الديوانية.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "السائق وبسبب السرعة الشديدة، فقد السيطرة على مركبته، ما أدى إلى نزوله على الكتف الترابي للطريق السريع الدولي في محافظة الديوانية، وبالتالي انقلاب المركبة".
وبينت، أن "الحادث أودى بحياة السائق وزوجته واثنان من بناته، فيما أصيب خمسة آخرين من عائلته".
وشددت المديرية، على ضرورة "الالتزام بقواعد وانظمة المرور والابتعاد عن السرعة الشديدة لتجنب الحوادث المرورية".
وبينت، أن "الحادث أودى بحياة السائق وزوجته واثنان من بناته، فيما أصيب خمسة آخرين من عائلته".
وشددت المديرية، على ضرورة "الالتزام بقواعد وانظمة المرور والابتعاد عن السرعة الشديدة لتجنب الحوادث المرورية".