بالوثيقة.. صحة ذي قار تدعو لإلغاء هذا المنصب

وجاء في وثيقة صادرة عن الدائرة و موجهة إلى وزارة الصحة، وردت إلى الخليج 365، انه "بالنظر لعزوف الأطباء عن الموافقة على إدارة المستشفيات وتحملهم مسؤوليات إدارية ليست ضمن اختصاصهم، يرجى التفضل بالموافقة على إلغاء منصب مدير المستشفى من الهيكلية والملاك لوزارة الصحة والاكتفاء بالمعاون الفني والمدير الإداري كما معمول به في بقية دول العالم".أدناه نص الوثيقة: