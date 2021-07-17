عمليات البصرة توضح بشأن المظاهر المسلحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت مقاطع فيديو لمظاهر مسلحة على أنها في محافظة البصرة الغاية منها إرباك الوضع الامني للمدينة".

وأضافت، "نحن في مقر القيادة ننفي وبشكل قاطع وجود هذة المظاهر ونؤكد على عدم وجودها ضمن قاطع المسؤولية".



وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي بحسب البيان، "لاحظنا ومن خلال إدارتنا للملف الأمني تعاون كبير من قبل شيوخ ووجهاء العشائر طيلة الفترة الماضية وانضباط أكبر من أبنائها".

واضاف الماجدي "نشكر جميع العشائر التي حدثت لديها مشاكل وقامت بتحويلها الى القضاء والقانون لحلها سلميا ولكل من ساهم على حفظ امن البصرة اهلها".

