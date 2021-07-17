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صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي لفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز إنه "تم اجراء 1240 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 271 فيما تماثل 443 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 4 حالات وفاة".

 

واضاف البيان، انه "من بين الاصابات (14) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي : 73668
مجموع حالات الشفاء : 65758
مجموع الوفيات : 584
مجموع الحالات تحت العلاج : 7326
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4566".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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