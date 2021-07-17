ضبط ثلاثة عجلات محملة بمواد ممنوعة في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، ضبط ثلاثة عجلات محملة بمواد ممنوعة في محافظة ديالى.

المديرية قالت في بيان رود للسومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ٢٠ من القبض على ثلاثة عجلات حمل محملة بالدجاج المستورد مغطاة بمواد الغذائية للتمويه كانت متجهه من كلار الى بعقوبة".

واضاف البيان، انه "هذه المواد ممنوعة من الاستيراد بموجب تعليمات وزارة الزراعة لتوفر المنتج المحلي منها، وقد تم تسليمهم الى الجهات المختصة".