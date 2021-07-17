وفاة النائب الأول للإخواني الليبي المشري متأثرا بإصابته بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السبت، وفاة محمد بقي النائب الأول لرئيسه.

ونعى "الأعلى للدولة"، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، محمد بقي، وتقدم بأحرّ التعازي إلى أسرة الفقيد وجميع زملائه وللشعب الليبي".

وفيما لم يكشف "الأعلى للدولة" سبب وفاة بقي، إلا أن وسائل إعلام ليبية، قالت إنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست عقب توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، جاءت بحكومة الوفاق غير الدستورية قبل تنصلها منذ ذلك الحين من الالتزام بالاتفاق ما دفع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لإعلان إسقاطه.

ويهيمن قادة تنظيم الإخوان الإرهابي على المجلس الأعلى الذي يترأسه خالد المشري.

ويعرف عن المشري أنه أحد مشرعني الغزو التركي لليبيا، من خلال علاقاته الوطيدة بالمليشيات ومخابرات تركيا ودول إقليمية أخرى، كما أنه مقرب من مليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية.

ويحاول الإخوان بقيادة المشري إفشال الخطوات الأممية الساعية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لانتشال البلد الأفريقي من عشرية الصراعات، إلى مرحلة أكثر استقرارًا.

انتشار سريع

وتشهد ليبيا، في الأيام الحالية، انتشارًا سريعًا وأرقامًا وصفت بـ"المرعبة" للمصابين بفيروس كورونا، كان آخرها أمس بتسجيل 2866 إصابة جديدة، 840 منهم في العاصمة الليبية طرابلس، التي كان يقطن بها بقي.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 217 ألفًا و434 شخصًا، بينهم 31 ألفًا و396 حالة نشطة، ووفاة 3253 شخصا.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.



