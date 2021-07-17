وسط إجراءات احترازية.. طلائع الحجاج يؤدون طواف القدوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أدي طلائع الحجاج صباح اليوم السبت، طواف القدوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا.



ووصلت فجر اليوم السبت، طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي استعدادًا لأداء مناسك حج هذا العام.

واستقبلت أربعة مراكز الليلة الماضية ضيوف الرحمن في "النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا"، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم .

ويتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعاتً.

وبعد الانتهاء من طواف القدوم، يغادر جميع الحجاج من المسجد الحرام، بالحافلات من محطة "باب علي" وصولا إلى ساحة جسر الجمرات بما لا يقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، وبحسب ألوان النطاقات المخصصة لمشعر منى، ليتمكن الحاج من الوصول إلى مقر سكنه بمنى عبر مسارات مخصصة لكل لون.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، باجمالي 60 ألف حاج.