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دولة الإمارات تنفذ محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية كسلا السودانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

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سلمت سفارة الإمارات في السودان محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقرية السجيداب فى طريق شريان الشمال الكيلو (157) بولاية كسلا السودانية.

 

يأتي ذلك فى إطار المساهمات في المشروعات الخدمية التى تقدمها للأهالي.

 

وعبر الأهالي عن شكرهم لدولة الإمارات التي تمد لهم يد العون على الدوام من أجل استقرارهم وإعادة تطبيع حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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