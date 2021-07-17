دولة الإمارات تنفذ محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية كسلا السودانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سلمت سفارة الإمارات في السودان محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقرية السجيداب فى طريق شريان الشمال الكيلو (157) بولاية كسلا السودانية.



يأتي ذلك فى إطار المساهمات في المشروعات الخدمية التى تقدمها للأهالي.

وعبر الأهالي عن شكرهم لدولة الإمارات التي تمد لهم يد العون على الدوام من أجل استقرارهم وإعادة تطبيع حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم ورفع المعاناة عن كاهلهم.