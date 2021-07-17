ذبحت زوجها وقطع جزء حساس من جسده.. إحالة ربة منزل للجنايات في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قررت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم السبت، إحالة المتهمة بقتل زوجها، وفصل رأسه، وقطع عضوه الذكرى، لمحكمة الجنايات.

كانت النيابة استمعت لأقوال نجل المتهمة، بعدما رصدته كاميرات المراقبة لحظة التخلص من جثة والده في حارة بشارع الاعتماد بإمبابة.

وقال نجل المتهمة البالغ من العمر 17 عامًا، إنه لم يكن على علم بأن البطانية التي تخلص منها بالشارع كانت تحتوي على جثة والده، وردد المتهم خلال التحقيقات: "والله ما أعرفش حاجة".

وأضاف المتهم قائلا: "أمي قالت لي خد الحاجات دي أرميها، ولما سألتها قالت لي دي زبالة وحاجات قديمة مش عايزينها، فأخدتها ورميتها في الشارع، وما كنتش أعرف اللي هي عملته ولا تخيلته".

وأثبتت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عدم علم ابن المتهمة بالجريمة وأنه كان حسن النية عندما تخلص من جثة والده، ولم يشارك بأي شكل من الأشكال في الواقعة، فقررت النيابة صرفه بعد انتهاء أقواله.

وكانت المتهمة بقتل زوجها وقطع رأسه وعضوه الذكري أدلت باعترافات تفصيلية لجريمتها خلال مثولها أمام نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة، وقررت المتهمة أن سوء معاملة زوجها لها على مدار عدة سنوات دفعتها لاتخاذ قرار بإنهاء حياته والتخلص منه.

وشرحت المتهمة في التحقيقات التي باشرها المستشار عمر عادل وكيل أول نيابة إمبابة أن إدمان زوجها على المخدرات والمنشطات، دفعه لمعاشرتها بطريقة محرمة رفضتها عدة مرات فما كان منه إلا أن يتعدى عليها بالضرب المبرح لإجبارها على الاستجابة له حتى قررت التخلص منه بقتله، واستغلت نوم أطفالها وزوجها وقامت بذبحه وفصل رأسه عن جسده وقطع عضوه الذكري، وعندما لم تتمكن من تقطيع باقي الجثة قامت بلفها في ملاءة وبطانية وطلبت من ابنها إلقاءها في الشارع بعدما أخبرته أنها قمامة ومتعلقات قديمة ترغب في التخلص منها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في العثور على الرأس المفقودة من جثة قتيل إمبابة التي تخلصت منه زوجته وفصلت رأسه عن جسده وقطعت عضوه الذكري وألقت الجثة في الشارع.

ونجح فريق البحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث في العثور على الرأس المفقودة في مقلب القمامة الرئيسي بمنطقة شبرامنت بالجيزة، بينما لم يتم العثور على باقي الأعضاء المبتورة من الجثة، تم تحريز رأس القتيل وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكان ورد إخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة، بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

وانتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.