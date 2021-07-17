"في هدوء".. طلاب الثانوية الأزهرية بشمال سيناء يؤدون "امتحان الحديث"

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية محسن أبو القاسم، في بيان له اليوم السبت أن الطلاب أدوا الامتحان في مادة الحديث لمدة ساعتين في مختلف لجان الامتحانات، في هدوء وبدون أية شكاوى.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وغرفة عمليات في مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات، وأنها لم تتلق أية بلاغات أو إخطارات بأية شكاوى، ولم يتم تسجيل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والملاحظين، ذاكرا أن هناك 8 لجان تضم 174 طالبا وطالبة من القسم العلمي على مستوى المحافظة.

كما أكد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب محمد عبد العظيم، أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، مشيرا إلى استمرار الامتحانات حتى الأول من أغسطس المقبل بواقع يوم لطلاب القسم الأدبي ويوم آخر لطلاب القسم العلمي.