"القصوى".. "صحة بورسعيد" ترفع درجة الاستعداد استعدادًا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن دكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أنه تقرر رفع درجة الاستعداد للقصوى بكافة منافذ تقديم الخدمة التابعة للمديرية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار "أبوهاشم"، في بيان له، إلى أنه تشمل الاستعدادات زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، وتوافر كافة الأمصال واللقاحات.

وأكد على أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بدأت حملات المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ وتداول اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وعدم تسرب أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق، كما قامت إدارة صحة البيئة بتكثيف حملات لسحب عينات من محطات المياه وحمامات السباحة مع تكثيف المرور على المجازر للتأكد من النظافة و استيفاء كافة الاشتراطات الصحية، مشددا على انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات والتعامل معها.