المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق مطبعة هيئة المساحة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شب في مطبعة بمبنى هيئة المساحة بمنطقة الهرم، السبت، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل هيئة المساحة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة اللواء علاء السعيد.

ويجابه رجال الدفاع المدني ألسنة النيران مع فرض كردون أمني من قبل رجال الشرطة لتسهيل مهمة عملية الإطفاء.

وتبين نشوب حريق بالمطبعة على مساحة ألف متر، ما أسفر عن تفحم مطبعة على مساحة 40 مترا وكمية من الورق نتيجة ماس كهربائي.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد، لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.