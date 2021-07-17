صفقة الموت.. مقتل تاجر دواجن عل يد مجهولين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة تاجر دواجن مقتولا بنطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بنطاق قرية أبو رجوان.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، وتبين أن الجثة لتاجر دواجن مقيم مركز الوارق شمال المحافظة.

المجني عليه كان في طريقه لعقد صفقة دواجن بنطاق قطاع الجنوب إلا أن مجهولين اعترضوا طريقه وأردوه قتيلا بدافع السرقة.

ويعكف رجال المباحث على فحص علاقات المجني عليه التجارية ومراجعة سجل مكالماته مع فحص خطوط السير المحتملة للجناة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.