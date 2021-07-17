حملة أمنية ضد مشتبه بهم بدعم وتمويل "داعش"

اسماعيل عبد الحي - تقود السلطات الأمنية في ولاية هيسن الألمانية حملة تفتيش ومداهمات ضد مشتبه بهم بتمويل تنظيم "داعش" في سوريا والتحضير لعمليات عنف داخل ألمانيا. "التدخل المبكر" ساهم في إبعاد الخطر على طول الوقت، تقول السلطات.

شنّت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في ولاية هيسن غربي ألمانيا ضد من يشتبه في كونهم داعمين لتنظيم "داعش" الإرهابي. وكتب مكتب مكافحة الجريمة الإقليمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أفراد الشرطة يفتشون منذ صباح اليوم الأربعاء بالتعاون مع الادعاء العام في فرانكفورت العديد من المواقع.

ولم يتمكن متحدث باسم المكتب الإدلاء بتفاصيل عن عملية التفتيش، مشيراً إلى أن سلطات أمن الدولة تشارك في الحملة، موضحاً أنه "لا يوجد خطر محدد من وقوع هجوم