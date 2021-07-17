عودة الهدوء بعد احتجاجات على الأوضاع في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - عاد الهدوء التام اليوم السبت إلى منطقة جبل محسن في طرابلس بشمالي لبنان وسط انتشار كثيف لوحدات الجيش في مختلف شوارع المدينة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن حركة السير عادت اليوم إلى طبيعتها في المدينة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد احتجاجات من أبناء المنطقة على تردي الأوضاع المعيشية وفقدان مادتي البنزين والمازوت.

وكان الجيش استقدم ليلا تعزيزات عسكرية، وعملت عناصره على ضبط الوضع وإعادة فتح جميع الطرق المؤدية إلى الجبل بعد انسحاب المحتجين.

وأكدت فاعليات المنطقة أن وزارة الطاقة تجاوبت بمساعدة الجيش مع مطالب الأهالي، وعملت على تأمين مادة المازوت إلى أصحاب المولدات لإعادة التيار إلى المنطقة.

وأعلن الجيش اللبناني أن 15 عسكريا أصيبوا بجروج في مواجهات مع محتجين أقدموا امس الجمعة على قطع الطرق في منطقة جبل محسن.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث تخطى اليوم 22 ألف ليرة لبنانية، وتفاقم ارتفاع سعر صرف الدولار بعد إعلان الرئيس الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.