كورونا عالمياً.. الإصابات تتخطى حاجز الـ189 مليون

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع جراء انتشار السلالات المتحورة للفيروس.

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 189.41 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و238200.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

رقم قياسي للإصابات اليومية بتايلاند

سجلت تايلاند، السبت، عدداً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 10082، فضلاً عن 141 وفاة وذلك في وقت تدرس فيه السلطات تشديد إجراءات مكافحة الفيروس لاحتواء الارتفاع الكبير للإصابات في أحدث موجة للجائحة تجتاح البلاد منذ أبريل/نيسان.

وذكرت قوة المهام المعنية بمكافحة مرض “كوفيد-19” أن العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد بلغ 391989، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3240.

275 وفاة و12420 إصابة بالمكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 275 وفاة و12420 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236015، بينما سجلت البلاد مليونين و642068 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.

البرازيل تسجل 1456 وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1456 وفاة جديدة بكوفيد-19 و45591 إصابة أخرى بفيروس كورونا الجمعة.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 19 مليوناً و308109، بينما وصل عدد الوفيات جراء كوفيد-19 إلى 540398.