عاجل.. اندلاع حريق في سفينة راسية في مرفأ بيروت

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

قالت قناة "العربية" الإخبارية، نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية، إن حريق اندلع في سفينة راسية بمرفأ بيروت اليوم السبت.



وذكرت أن فرق الانقاذ توجهت على الفور على مكان الحريق.

وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي انفجارا ضخما، إثر تخزين مواد كيميائية خطيرة على مدى أكثر من 6 سنوات بصورة سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وتدمير مباني العاصمة المحيطة بالمرفأ.

كما أخمدت فرق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، حريقا شب في أحد المباني السكنية في بلدة برج الشمالي.

وعملت الفرق على إخلاء الشقة من العائلة المؤلفة من خمسة أفراد، فيما عمل فريق الإسعاف على معالجتهم من بعض الإصابات الطفيفة.