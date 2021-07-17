الارياني: رفض الحوثي معاينة صافر يهدف لإفشال الجهود الدولية لاحتواء الكارثة

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ان الاعلان الصادر عن مليشيا الحوثي المدعومة من ايران برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق اممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب.



وأوضح ان رفض مليشيا الحوثي تنفيذ الاتفاق يؤكد مساعيها افشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط صافر، واستمرارها في اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي.

وحمل الارياني مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن التلاعب بملف ‎صافر الذي يمثل قنبلة موقوتة، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب او غرق أو انفجار الناقلة، والاثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر وستلقي بظلالها لعقود قادمة‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوثي الارهابية لاجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من اكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد اهم الممرات الدولية.