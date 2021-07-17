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نجوم يتفاعلون مع رسالة دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبدالعزيز.. ماذا قالو؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

بعثت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، رسالة جديدة لوالدتها الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، المصابة بفيروس .

 

وتخضع دلال عبدالعزيز حتى الآن للعلاج بأحد المستشفيات، منذ مايو الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

ونشرت دنيا، صورا تجمعها بوالدتها منذ الصغر وهي تداعبها، عبر حسابها على أنستقرام، وعلقت: "ربنا يشفيكي يا مامي يا حبيبتي".

 

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور دنيا سمير غانم، وعلى رأسهم ندى أكرم وكندة علوش ونجلاء بدر وعلاء التونسي ورانيا يوسف وغيرهم من المشاهير الذين دعوا بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز، والرحمة للفنان الكبير الراحل سمير غانم.

 

 

 

كان الإعلامى رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، أعلن مؤخرا، أن الفنانة دلال عبدالعزيز انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى ومجازفة أن يحصل أي نوع من المجهود أو الحركة لها في هذا الوقت.

 

وأضاف أن "الحالة الصحية لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ونرجو الاستمرار في الدعاء لها، ويا رب حالتها تستقر".

 

ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا، الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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