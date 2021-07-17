شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في نيوزيلندا تحذر المواطنين من الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت السفارة في نيوزيلندا على المواطنين المتواجدين هناك بان السلطات النيوزيلندية حذرت من فيضانات قوية في أجزاء كبيرة من الجزيرة الشمالية، حيث بلغت قوة الرياح ۱۳۰ كيلو متر في الساعة في العاصمة ولينغتون.

كما تم إغلاق طرق في مدينة ولينغتون وذلك بسبب تراكم مياه الامطار وانجراف التربة. وكذلك اجزاء كبيرة من الجزيرة الجنوبية .

تامل السفارة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ والانهار تحسبا لأي فيضانات محتملة نتيجة لقوة الرياح.