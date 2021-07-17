اتفاق إسرائيلي أمريكي.. تحديث التعاون العملياتي للدفاع الجوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر موقع إسرائيلي أن تل أبيب وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا لتحديث التعاون العملياتي للدفاع الجوي.

ونقل موقع "إسرائيل 24" عن بيان صادر عن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله: "التقى ممثلو القوات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع في إسرائيل بمسؤولي الدفاع الجوي من الولايات المتحدة، لمناقشة تحسين أنظمة الدفاع الجوي خلال حالات الطوارئ لكلا البلدين".

وأضاف أن الجانبان وقعا اتفاقا لتحديث التعاون العملياتي للدفاع الجوي، موضحا أن "الهدف من الاجتماع هو تحسين الاستعداد التعاوني للقوات للدفاع المشترك عن دولة إسرائيل".

وتابع أن الاجتماعات ترأسها قائد نظام الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي جلعاد بيران، وقائد مقر البعثة المشتركة دورون جافيش، وجريج برادي قائد القيادة العاشرة للدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأمريكي.





وبحسب الموقع الإسرائيلي، جرى اختبار قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية في مايو/آيار المنصرم خلال التصعيد الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، "عندما تم إطلاق آلاف الصواريخ بشكل عشوائي على الأراضي الإسرائيلية، ورداً على ذلك، أرسل سلاح الجو الإسرائيلي قصفات جوية ليلية إلى القطاع الساحلي لقصف أهداف".