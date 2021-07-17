"توافقات ليبيا" تستأنف جلساتها بعد العيد.. ماراثون قاعدة الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، استئناف أعمال لجنة "التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد عيد الأضحى.

وقالت البعثة الأممية في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها عقدت اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات، بناء على طلب أعضائها، أمس، بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار.



استئناف المفاوضات

وأوضحت البعثة الأممية، أن الاجتماع الذي عقد في جو ودي، استأنفت فيه اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين.

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة توافقوا على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

و"لجنة التوافقات" منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد مؤخرا في جنيف بسويسرا، وتتكون من 13 عضوا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

نقاط خلافية

وكان عضو لجنة التوافقات أبوبكر مصباح أكد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن نقاش النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية سيقتصر على مقترحات تفضي لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح أن نقاشات اللجنة ستقتصر على حسم النقاط الخلافية في مسودة القاعدة الدستورية والمقترحات التي تفضي إلى انتخابات في موعدها، فيما سيتم تجاوز ما عدا ذلك، حيث إن البعثة الأممية سبق أن أكدت أنها لن تقبل بمقترحات تخالف خارطة الطريق.

انتخاب الرئيس

ونوه إلى أن اللجنة ستناقش النقاط الخلافية وأبرزها انتخاب الرئيس مباشرة أو لا، ونص القسم القانوني لمن سيتولى السلطة، وموقف المكونات الاجتماعية وشروط الترشح للانتخابات.



ورجح مصباح أن تتوافق اللجنة على حل لهذه النقاط للذهاب، مؤكدًا أن الوقت ما زال يسمح لمفوضية الانتخابات بالانتهاء من الاستحقاق الدستوري في الموعد المحدد.