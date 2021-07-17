"دنب" الصومالية تصطاد "قيادي الإتاوات" في "الشباب" الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، بينهم قيادي بارز مسؤول عن جمع الإتاوات وأصيب آخرون بعمليتين منفصلتين للجيش الصومالي جنوبي البلاد.

وشهدت قرى "بوسلي" و"أوغونجي" و"عليو برو" التابعة لبلدتي جنالي وونلوين في محافظة شبيلى السفلى تلك العمليتين العسكريتين جنوب الصومال.

ففي عملية أمنية بمحافظة شبيلى السفلى، السبت، سقط 7 مسلحين قتلى من حركة الشباب وأصيب آخرون في عملية أمنية.

وبحسب إذاعة صوت الجيش الرسمية، "نفذت القوات الصومالية العملية في قريتي بوسلي وأوغونجي التابعتين لبلدة جنالي".

وأضافت الإذاعة نقلا عن مسؤولين عسكريين: "قتل خلال العملية في 7 عناصر وتم السيطرة على أسلحة وعتاد عسكري من حركة الشباب".

بينما سجلت العملية الثانية، مقتل قيادي بارز من حركة الشباب الإرهابية في بلدة ونلوين بمحافظة محافظة شبيلى السفلى في عملية مخططة نفذتها قوات "دنب" الصومالية.

و"دنب" هي قوات خاصة بالجيش الصومالي تلقت تدريبات عسكرية واسعة ومكثفة على يد عسكريين أمريكيين.

وقال قائد الكتيبة 16 من قوة دنب الخاصة الرائد حسن محمد عثمان لإذاعة صوت الجيش: "قتل قيادي بارز من حركة الشباب في عملية أمنية جرت في قرية عليو برو التابعة لبلدة ونلوين، ويدعى نوح طيغ وهو مسؤول الشباب بجمع الإتاوات في تلك المنطقة".

وتابع: "كانت العملية تهدف إلى تصفية القيادي ومكافحة أنشطة جمع الإتاوات التي كانت تستهدف المدنيين تحت تهديد السلاح".

وكثف الجيش الصومالي عملياته مؤخرا لدحر التهديدات الأمنية من قبل حركة الشباب الإرهابية، التي تستهدف الانتخابات الصومالية المرتقب انطلاقها نهاية يوليو/تموز الجاري.