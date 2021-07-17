تحديث شروط دخول أبوظبي ابتداءً من 19 يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتماد إجراءات محدّثة لدخول الإمارة اعتباراً من يوم الاثنين 19 يوليو، في إطار الجهود الاستباقية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس كوفيد-19 ولضمان استمرارية الفحوصات.



واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص (DPI)، بحسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي.

ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص (PCR) إجراء فحص (PCR) في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، إضافة إلى فحص (PCR) في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص (DPI) إجراء فحص (PCR) في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، إضافة إلى فحص (PCR) في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

ولا يمكن استخدام فحص (DPI) لدخول أبوظبي لمرات متتالية، وتطبّق الإجراءات على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين، وستفرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.