شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنويه مهم من السفارة الإماراتية في موسكو.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نوهت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا الاتحادية بأن السلطات في العاصمة موسكو قد أقرت تخفيف الاجراءات الاحترازية التي أعلنت سابقاً.



وأوضحت السفارة الإماراتية عبر حسابها الرسمي في تويتر: "المواطنين الأعزاء.. نود أن نلفت عنايتكم إلى أن سلطات العاصمة موسكو قد أقرت تخفيف الاجراءات الاحترازية التي أعلنت سابقاً في موسكو، حيث أنه واعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو، سيصبح نظام رمز الاستجابة السريعة (QR) وإبراز نتيجة فحص (PCR) لزيارة المقاهي والمطاعم اختياريًا بناء على رغبة هذه الأماكن. كما تم السماح للمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه بخدمة الزوار من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا. كما تم استئناف عمل الأماكن المخصصة لألعاب الأطفال بالمراكز التجارية.. نتمنى لكم طيب الاقامة ودمتم سالمين".