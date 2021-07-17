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المغرب يسجل 2791 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

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أعلنت وزارة الصحة المغربية امس تسجيل 2791 إصابة جديدة بفيروس مقارنة مع 2571 الخميس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 552635.

 

وأشارت البيانات أيضاً إلى تسجيل تسع وفيات جديدة، انخفاضا من 14 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى 9427.

 

وقال بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الخميس على أنه تقرر في ظل التدابير الاحترازية من عدوى الوباء "عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظراً للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظراً لصعوبة توفير شروط التباعد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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