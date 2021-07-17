خلال أيام العيد.. محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بمنع ظاهرة البناء المخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على رؤساء الأحياء بالتصدي الحاسم وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه استغلال أيام العطلات والقيام البناء المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد المحافظ، في بيان صادر اليوم، على رؤساء الأحياء وشركة النظافة بضرورة تكثيف الحملات النظافة ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المارة والمرور بالمنطقة المحيطة للمساجد بجميع أحياء المحافظة.

وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخلال فترة أجازة العيد في كافة القطاعات.

وأشار المحافظ إلى إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.