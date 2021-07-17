الكيمياء للثانوية العامة.. التعليم تكشف حقيقة تداول الأسئلة قبل موعد الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت، قبل قليل، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا بشأن تداول امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، قالت فيه: تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل بدء الامتحان مادة الكيمياء ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

ويؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء بإجمالي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة.