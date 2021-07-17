تونس تسجل أعلى حصيلة لوفيات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

سجلت وزارة الصحة التونسية،الجمعة، 205 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 إصابة جديدة بالفيروس مما يثير المخاوف حول قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200.

وتعاني حملة التحصين باللقاحات في تونس من بطء شديد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من 533 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200. وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه كارثي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” في وقت سابق بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتأمين مليون جرعة من لقاح كورونا، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا هناك.

أعلن “مركز الملك سلمان للإغاثة”، في تغريدة على صفحته عبر “تويتر”، الأربعاء، عن انطلاق جسر جوي إلى تونس، محملا بأجهزة ومواد طبية كمساعدات لمكافحة تفشي وباء كورونا هناك.