الجيش الإسرائيلي يكشف عن خطأ كاد أن يتسبب بـ”كارثة” خلال الحرب على غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - يوليو - 2021 8:52 صباحًا

كشف الجيش الإسرائيلي عن خطأ في نظام القبة الحديدية، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر مايو الماضي.

اعترف سلاح الجو الإسرائيلي بأن صاروخا أطلقه نظام القبة الحديدية كاد أن يصيب طائرة إسرائيلية خلال المواجهة الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” فإن صاروخا أطلق بهدف اعتراض قذيفة تم إطلاقها من غزة أثناء القتال في مايو 2021 توجه بالخطأ نجو طائرة من طراز F-15 كانت تحلق في سماء القطاع.

وقال التقرير أن مشغلي القبة الحديدية فجروا الصاروخ المعترض الخاطئ قبل لحظات من اصطدامه بالطائرة.

وأضاف أن شظية من الصاروخ المعترض أصابت المقاتلة وأن عدم إصابة طيارها يعتبر “معجزة”.

وأكد سلاح الجو وقوع الحادث، وأشار إلى أنه حدث في ذروة الصراع خلال وابل كثيف من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة.

ولم يكن هذا الحادث أول مناسبة يتم الاعتراف بها بوقوع أخطاء في نظام القبة الحديدية، ففي أعقاب الحرب الأخيرة اعترف الجيش الإسرائيلي بأن نظام الدفاع الصاروخي أسقط إحدى الطائرات المسيرة التابعة له.