ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، امام الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148.100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت يوم الخميس الماضي 147.800دينار عراقي .
فيما ارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.