ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148.100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت يوم الخميس الماضي 147.800دينار عراقي .

فيما ارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.