في بغداد.. امرأة ترمي نفسها من الطابق الثالث واصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم السبت، باقدام امرأة على الانتحار في العاصمة بغداد، فيما اشار الى اصابة مدني بطلق ناري خلال مشاجرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "امرأة اقدمت على الانتحار عندما رمت نفسها من شقتها في الطابق الثالث بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد"، مبينا ان "المعلومات تشير الى ان سبب الانتحار مشاكل عائلية مع زوجها".



كما صرح مصدر آخر بـ "اصابة مدني بطلق ناري نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام سلاح نوع مسدس ضمن حي طارق في مدينة الصدر".