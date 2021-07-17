"حزب الله".. البنتاجون يشخص علة لبنان وآلية المواجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مسؤولة بوزارة الدفاع الأمريكية عن نهج واشنطن في مواجهة "حزب الله" باعتباره سلاح طهران لإبقاء لبنان ضعيفا.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن الآلية الأولى في مواجهة "حزب الله" تتم عبر تركيز اهتمام وموارد واشنطن على مساعدة المواطنين اللبنانيين في مواجهة الأزمة الإنسانية.

وبحسب ما أكدته "سترول" في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة، فإن الآلية الثانية هي "دعم الجيش اللبناني" في مواجهة قوة وموارد حزب الله.

وقالت المسؤولة العسكرية الأمريكية: إن "حزب الله تنظيم قوي.. نجح بسبب الدعم المستمر الذي يتلقاه من إيران في تحدي الدولة اللبنانية".

وحذرت من المحاولات الإيرانية لإبقاء لبنان ضعيفا وتقديم بديل للحكومة الشرعية في بيروت عبر بوابة حزب الله.

ولا يبتعد حديث المسؤولة الأمريكية كثيرا عما كشفه مركز أبحاث بريطاني عن أن حزب الله ينخرط بعدة أنشطة غير مشروعة ويستنزف موارد الدولة اللبنانية التي تشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق.

وتحدث تقرير صادر عن معهد "تشاتام هاوس"، المتخصص في تحليل الأحداث الدولية، ومقره لندن، عن خفايا مليشيا حزب الله بشأن غسل الأموال ومحاولة تغطيتها لجرائمها عبر ممثلين لها داخل وكالات مكافحة الفساد.

وتحت عنوان "كيف يسيطر حزب الله على الدولة اللبنانية؟"، أوضح التقرير أن سيطرة المليشيات على الحدود السورية اللبنانية سمحت لها بتهريب المخدرات والبضائع، بالإضافة إلى استدامة وصولها إلى الأسلحة القادمة من داعمها الدولي الرئيسي إيران.

وبينما يتفشى الفساد في النظام السياسي اللبناني "صور حزب الله نفسه دائمًا بأنه (فوق) الفساد".

ومع تصنيف عدة دول غربية للجماعة "إرهابية"، فإن سيطرته على السلطة ستحرم لبنان من المساعدات الخارجية التي يعتمد عليها.

التقرير أشار إلى أن وضع حزب الله "كطرف هجين يتمتع بشرعية الدولة في لبنان، ويعمل داخل الدولة وخارجها بدون أن يكون مسؤولًا أمامها" منحه سيطرة كبيرة عليها.

وصفة "الهجين" تعني أن حزب الله يتمتع بالسلطة، لكن دون مسؤولية.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر، نتيجة خلافات بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون - المدعوم من حزب الله وإيران - على تقاسم الحصص، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد بعثتا رسالة مشتركة إلى عون، تؤكدان فيها اهتمامهما بضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات.