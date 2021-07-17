ضبط 3 أطنان من الكوكايين في موز مهروس بهولندا

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

ضبطت الجمارك الهولندية 3 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة في أوعية تحوي موزا مهروسا في مرفأ روتردام.



يأتي ذلك في إحدى أكبر كميات المخدرات المضبوطة حتى اليوم، بحسب ما أفادت النيابة العامة الجمعة.

وعُثر على المخدرات التي تقدَّر قيمتها في السوق بحوالى 255 مليون يورو، ليل الثلاثاء الأربعاء، خلال دورية تفتيش روتينية لحاوية آتية من الإكوادور ومتجهة نحو بازل في سويسرا.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن "كمية الكوكايين هذه هي من أكبر الكميات المضبوطة في مرفأ روتردام"، مع الإشارة إلى أن المخدرات قد أُتلفت.

وباتت هولندا نقطة دخول رئيسية للمخدرات المهربة إلى أوروبا، لا سيما منها الكوكايين، من خلال مرفأ روتردام الأكبر في القارة.

وقد ضبط هذه السنة حوالي 50 طنا من الكوكايين الموجهة إلى هولندا، بحسب أرقام السلطات الهولندية.

وأعربت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول)عن قلقها من ازدياد الفساد المرتبط بالاتجار بالمخدرات، في تقرير نُشر في نيسان/أبريل.

وباتت كميات كوكايين غير مسبوقة تُهرب إلى الاتحاد الأوروبي من أمريكا اللاتينية، في سياق تجارة تدر مليارات الدولارات من الأرباح على المجموعات الإجرامية في المنطقتين، بحسب "يوروبول".