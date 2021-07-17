تونس تسجل عدداً قياسياً في وفيات كورونا

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.



وسجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة، في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين، ومعاناة حملة التحصين باللقاحات من البطء الشديد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في إفريقيا والدول العربية.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفاً في حين وصل عدد الوفيات إلى 17200.

وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه كارثي.