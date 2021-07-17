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رئيس السنغال يهدد بغلق الحدود إذا استمر الارتفاع في إصابات كورونا

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محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

هدد الرئيس السنغالي ماكي سال أمس الجمعة، بإغلاق الحدود وإعادة فرض حالة الطوارئ بعدما سجلت البلاد مستوى قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا للمرة الثالثة خلال أسبوع.

 

وسجلت وزارة الصحة 738 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، في عدد أكبر من الرقمين القياسيين السابقين المسجلين يومي الأربعاء والأحد وكانا 733 و529 على الترتيب.

 

وقال سال في كلمة بثها التلفزيون "أود أن أقول صراحة إنه إذا واصلت الأرقام الزيادة سأتخذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك العودة إلى حالة الطوارئ أو إغلاق الحدود أو منع التحركات".

 

وسجلت السنغال 49008 حالات إصابة بالفيروس و1209 وفيات في المجمل منذ ظهور الوباء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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