شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات ألمانيا.. ارتفاع الوفيات إلى 90 حالة وإصابة 618 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن الوفيات جراء الفيضانات التي وقعت في منطقة أهرفيلير ارتفعت إلى 90 شخصا.

وأوضحت الشرطة، أن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات، مشيرة إلى تلقي تقارير عن إصابة 618 شخصا.

ولا يزال هناك عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، بعد يومين من الفيضان الكبير الذي ضرب المنطقة.

وفي ولاية راينلاند بالاتينات بغربي ألمانيا، كانت منطقة أهرفيلير هي محور الأزمة، وقد سجلت الولاية يوم الجمعة 63 حالة وفاة.