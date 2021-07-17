منظمة الصحّة العالميّة تقترح إرسال بعثة جديدة إلى الصين لكشف منشأ كوفيد

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنّ المرحلة الثانية من التحقيق حول منشأ فيروس كورونا يجب أن تشمل مزيداً من الدراسات في الصين وتدقيقاً في أنشطة مختبرات.

وعرض مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إحاطة مغلقة للدول الأعضاء، خمس أولويات للمرحلة المقبلة.

وتشمل الأولويات "عمليات تدقيق في (أنشطة) مختبرات ذات صلة، ومؤسسات بحثية تعمل في منطقة تسجيل الإصابات البشرية الأولى التي تم رصدها في كانون الأول/ديسمبر 2019".

كما أنّه اقترح أن يركز المحققون على "الدراسات التي تعطي الأولوية للمناطق الجغرافية، مع الإشارة المبكرة إلى انتشار رس- كوف-2".

ودعا إلى مزيد من الدراسات حول أسواق اللحوم في مدينة ووهان الصينية وحولها حيث تم اكتشاف كورونا المستجد للمرة الأولى.

وتعرضت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة لضغوط مكثفة لإجراء تحقيق جديد أكثر تعمقا في منشأ كوفيد-19 بعد واحد نشرت خلاصاته في آذار/مارس، من دون أن يبت في كيفية انتقال الفيروس إلى الإنسان.

وأشار دبلوماسيون إلى أن الصين، التي قاومت من قبل عودة مجموعة من العلماء الدوليين لتقصي الأمر، أبدت اعتراضها خلال جلسة محادثات مغلقة وقالت "هذه الخطة لا تشكل أساسا لدراسات مستقبلية".