"سوريا الديمقراطية" ترد على مزاعم تركيا بشأن المقابر الجماعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت السلطات المحلية في عفرين أنّ مقبرةً جماعية أعلنت تركيا الأربعاء الماضي اكتشافها في هذه المنطقة التي تسيطر عليها داخل الأراضي السورية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، أن المقبرة ليست حفرةً جماعية بل مقبرة غير رسمية.

وكانت وزارة الدفاع التركية زعمت العثور على 35 جثة في أكياس من الخيش في منطقة عفرين (شمال غرب سوريا) التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية إلى أن طردتها منها أنقرة في 2018 إثر عملية عسكرية.

لكن السلطات المحلية في منطقة عفرين قالت لصحفيين، إن الأمر يتعلق بمقبرة غير رسمية وليس بمقبرة جماعية.

وأوضحت أن هذه المقبرة أنشئت على أيدي قوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد.