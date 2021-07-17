أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 17 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم السبت 17 يوليو 2021، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في المملكة 218.34 ريال (58.23 دولار)، وجرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة) 191.05 ريال (50.95 دولار).



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، مسجلا 163.76 ريال (43.67 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة 127.37 ريال (33.96 دولار).

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" من "سلبية".

وأضافت "فيتش"، أن سبب هذا التعديل هو ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.

وأبقت "فيتش"، على التصنيف السيادي للمملكة عند "A".



سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، 6795 ريالا (1812 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية فقد سجل 1528.41 ريال (407.58 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب،الجمعة، إذ تقلصت جاذبيته بفعل ارتفاع الدولار وانتعاش العوائد مما دفع المعدن الأصفر للنزول عن أعلى مستوى في شهر والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1815.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة بتوقيت جرينتش بيد أنه مرتفع 0.5% منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1813.30 دولار.

وقال دانييل غالي إستراتيجي السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز إن عدم قدرة الذهب على الاستفادة بشكل كبير من ضعف العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة يشير إلى أنه سيظل عرضة للتأثر بمزيد من التراجع.

