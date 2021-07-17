مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 77 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، مشيراً إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال مجاهد، بحسب الحساب الرسمي للوزارة في "فيسبوك"، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من كورونا.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 283567 من ضمنهم 222315 حالة تم شفاؤها، و16431 حالة وفاة.

وذكر أنه تم خروج 799 متعافياً من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315