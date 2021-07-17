بايدن يلتقي الكاظمي بواشنطن في الـ26 من يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 26 يوليو/تموز.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الزيارة ستسلط الضوء على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وستعزز التعاون الثنائي وفقا لاتفاق عام 2008 الذي جرى بموجبه سحب القوات الأمريكية من العراق.

وأشارت المتحدثة إلى مجالات تحظى باهتمام مشترك لدى البلدين ومنها الطاقة والصحة، وقالت إن بايدن يتطلع لتعزيز التعاون مع العراق "في القضايا الأمنية ليشمل الجهود المشتركة التي تضمن هزيمة " تنظيم داعش بشكل دائم.

والخميس الماضي، بحث رئيس الحكومة العراقية، مع مسؤول أمريكي بارز آليات انسحاب القوات الدولية.

ووفق بيان للحكومة العراقية فإن الكاظمي التقى، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماجورك، للتحضير لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

ويُفترض أن يؤدي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش.

ولا يزال هناك نحو 2500 أمريكي داخل العراق، لكن إتمام عملية انسحابهم قد يستغرق سنوات.

واستهدف نحو 50 هجوما صاروخياً أو بطائرات مسيرة المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام، من جانبها شنت الولايات المتحدة ضربات نهاية يونيو/حزيران على مواقع للحشد الشعبي التابع لإيران في العراق وسوريا.