كانت تستعد للسفر مع زوجها.. قصة عروس توفيت غرقًا قبل زفافها بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أمر المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بالتصريح بدفن جثة فتاة، في العقد الثاني من عمرها، توفيت غرقًا إثر حادث إنقلاب سيارة تاكسي بمياه ترعة، وتسليم الجثة لذويها لإجراء عملية الدفن بمعرفتهم.

تبدأ القصة في مساء أمس الجمعة، عندما استقلت الفتاة العشرينية "علا.ا.س"، 23 عامًا، تقيم بعزبة الهلباوي، التابعة لمركز قلين، رفقة خطيبها "محمد.ع.ع"، 26 عامًا، ويقيم بقرية كوم بليدة، التابعة لمركز قلين، وشقيقتها "ياسمين"، 18 عامًا، وشقيقة خطيبها "هدى"، 27 عامًا، سيارة أجرة تاكسي، مغادرين مدينة دسوق، بعض قضاء، وشراء بعض الحوائج المتعلقة بمناسبة زفافها.

وأمام مدخل قرية سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق، وكذا أمام محطة القطار الخاصة بالقرية على طريق دسوق - قلين، حدثت المأساة بإنقلاب السيارة التاكسي التي كانت تستقلها الفتاة، ومرافقيها، ويقودها رجلا في العقد السادس من عمره يدعى "الليثي.أ.س.ز"، يقيم بقرية الإبراهيمية، التابعة لمركز دسوق، في مياه ترعة القُضابة، بعد اصطدام السائق بمطب صناعي.

جرى نقل الأشخاص الخمسة، الذين كانوا داخل السيارة التاكسي أثناء إنقلابها في مياه ترعة القُضابة، إلى مستشفى دسوق العام، فتبين إصابة شقيقة الفتاة بجرح قطعي بالساق اليمنى طوله 30 سنتميترًا، وشقيقة خطيبها باشتباه كسر بالساق اليمنى، واشتباه ما بعد الأرتجاج، وإصابة السائق باشتباه ما بعد الأرتجاج بالمخ، أما الفتاة نفسها فتوفيت نتيجة مالحق بها.

وبانتداب مفتش الصحة الدكتور أسامة الملا، لتوقيع الكشف الطبي على جثة الفتاة المتوفية، تبين أن أسباب وفاتها اسفكسيا الغرق، ولاتوجد شبهة جنائية في وفاتها، وجرى إيداع جثتها بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى حجز سائق السيارة، وشقيقة الفتاة، وشقيقة خطيبها بنفس المستشفى ليتلقوا العلاج اللازم.

وكشفت التحقيقات الأولية، ووفق سؤال خطيب الفتاة، والمصابتين، تبين أنهم كانوا في مدينة دسوق لقضاء بعض الحوائج المتعلقة بعملية زفاف الفتاة المحدد له يوم الخميس المقبل، وكذا استعداداتها لمغادرتها البلاد مع عريسها متجهين إلى دولة جنوب إفريقيا، وذلك بسبب محل عمله هناك، وكانت أيضًا الفتاة، وخطيبها سوف يعودان في اليوم التالي، وهو اليوم السبت لشراء المصوغات الذهبية للفتاة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.