مصرع طفل وإصابة شخصين في إنهيار منزل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

انتشلت قوات الحماية المدنية جثة طفل من تحت الأنقاض، وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة إثر إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بنجع المعصرة، قرية فاو، مركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث إنهيار منزل ملك المواطن علي عبدالشافي، مكون من 3 طوابق بالطوب الأحمر والأسمنت، بنجع المعصرة، في قرية فاو التابعة لمركز دشنا.

وأسفر الحادث عن مصرع الطفل منصور علي عبدالشافي عمر، 8 أعوام، وإصابة شقيقه محمد علي عبدالشافي، 20عامًا، وسعدية عبد الراضي صديق، 55 عامًا، تم انتشال جثة الطفل من أسفل الأنقاض وجرى نقلهم إلى مستشفى فاو في دشنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.