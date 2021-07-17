العناية الإلهية تنقذ مدينة ناصر ببني سويف من كارثة محققة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أنقذت العناية الإلهية مركز ناصر ببني سويف من كارثة محققة، عقب نشوب حريق هائل في محطة وقود في مدخل المدينة دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في محطة وقود كائنة بمدخل مدينة ناصر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتين إطفاء، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

بالفحص تبين نشوب حريق داخل محطة الوقود، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، و أسفر عن حدوث تلفيات بالمحطة، وجرت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.​