ثاني زعيم عربي.. بايدن يستقبل الكاظمي في الـ26 من يوليو

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض في الـ26 من يوليو الجاري، بحسب ما أعلنه مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية.

وفي يونيو الماضي أكد الكاظمي وصول بلاده إلى مراحل متقدمة في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وأكد مجلس الوزراء حينها أن الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة والبحث في التفاصيل اللوجستية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.

ومؤخرا، أكد الكاظمي أن بلاده طلبت من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.

وقال: “طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.. لقد كنا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة”.

وأضاف: “نتواصل مع إدارة الرئيس بايدن، وأعتقد أننا سنكون قادرين على التحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي، ونرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها”.

وقال: الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقيق، وأن النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجابا على المنطقة كما سيخدم استقرار العراق.

وبتلك الزيارة سيكون الكاظمي المسؤول العربي الثاني بعد الملك الأردني عبد الله الذي يستقبله بايدن منذ انتخابه.