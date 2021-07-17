الصحة العالمية تكشف عن خطوات بشأن التحقيق في أصل كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن خطوات تعتزم القايم بها ضمن إطار التحقيقات في قضية منشأ فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن المنظمة تعتزم فحص المختبرات ومعاهد الأبحاث التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا في ديسمبر 2019.

وأعاد غيبرييسوس إلى الأذهان أن المنظمة أبلغت الدول الأعضاء بالخطوات التي تعتزم اتخاذها في إطار التحقيقات في قضية منشأ فيروس كورونا، ومنها إجراء فحوصات للبشر والحيوانات، وفحص المناطق التي تم رصد فيروس SARS-CoV-2 فيها لأول مرة والمناطق المجاورة التي اكتشفت فيها فيروسات كورونا أخرى.

إضافة إلى ذلك تعتزم المنظمة فحص أسواق الحيوانات في مدينة ووهان الصينية، وكذلك إجراء أبحاث أخرى في مجال علم الأوبئة.

وأضاف أن بين تلك الخطوات فحص المختبرات ومعاهد الأبحاث العلمية التي كانت تعمل في المنطقة التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بكوفيد-19 في ديسمبر عام 2019.

وأكد أن المنظمة تشاطر الصين موقفها بشأن عدم تسييس قضية منشأ فيروس كورونا، وضرورة معالجة هذه القضية ضمن الإطار العلمي حصرا.

وكانت بكين، قد أعلنت رفضها لانتقادات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي تحدث عن تقصير الصين في التعاون بالتحقيق حول أصل جائحة كوفيد -19.

وكان مدير المنظمة تيدروس أدهانوم صرح الخميس بأن الصين حيث تم اكتشاف الإصابات الأولى بكورونا في مدينة ووهان بنهاية 2019، يجب أن “تتعاون بشكل أفضل” لفهم ما “حدث بالفعل”.

وتواجه المنظمة الدولية ومقرها جنيف ضغوطا متزايدة لإجراء تحقيق جديد معمق في أصول كوفيد-19.

ولم يسمح إرسال المنظمة لبعثة خبراء إلى الصين بكشف كل ملابسات انتشار كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.