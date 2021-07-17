شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا تشدد قواعد الحجر الصحي على الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت سلوفاكيا قواعد الحجر الصحي على الأشخاص الوافدين إلى البلاد، حيث تم تحديد القواعد في مرسوم أصدرته وزارة الصحة العامة، في سلوفاكيا يوم الجمعة.

واعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لن يتم السماح بأن يدخل سلوفاكيا، سوى الأشخاص الذين حصلوا على تحصين كامل بجرعتين ضد كوفيد19-، دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي.

ويستمر الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ويمكن أن ينتهي مبكرا اعتبارا من اليوم الخامس بعد إجراء اختبار.

كما يمكن للمسافرين عبر الحدود، تجنب الدخول في حجر صحي خلال مرحلة انتقالية، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا.