"دير شبيغل" الألمانية تحذر معارضي الرئيس التركي في الخارج من بطش النظام

أوصت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن يخشى على حياته أي تركي يعارض الرئيس رجب طيب أردوغان علانية.

وتحت عنوان "أذرع أردوغان الطولى" نشرت المجلة الألمانية تقريراً عن عمليات الخطف والترهيب التي نفذها نظام أردوغان ضد معارضيه بالخارج في انتهاك صريح للقانون الدولي.

وأفرد التقرير جزءاً كبيراً للحديث عن عملية المخابرات التركية الأخيرة لاختطاف أورهان إيناندي المدير السابق لمؤسسة "سابات" التعليمية في قيرغيزستان، ونقله إلى تركيا. وأوضح التحليل أنه على الرغم من إنكار أردوغان في البداية معرفته بمكان أورهان إيناندي، إلا أنه عاد بعد ذلك وأعلن جلبه إلى تركيا، وتم إظهاره كرهينة.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة "فريدوم هاوس"، يتخذ أردوغان إجراءات في المقام الأول ضد مؤيدي حليفه السابق غولن.

وتتابع المجلة: في غضون ذلك، وسعت الحكومة حملتها لتشمل اليساريين والأكراد. يوم الأربعاء الماضي، تعرض الصحفي التركي إرك أكارير لهجوم من قبل ثلاثة أشخاص في فناء منزله في برلين. ولم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم. يشتبه أكارير نفسه في أنصار الحكومة التركية.

وأشارت المجلة إلى أنه يجب على أي شخص يعارض الحكومة التركية علانية أن يتوقع تعرضه للهجوم والتهديد، بغض النظر عما إذا كان لديه جواز سفر تركي أو يحمل جنسية أخرى.

يُذكر أن زعيم حزب الخضر السابق جيم أوزدمير والصحفي التركي جان دوندار اللذين يعيشان في المنفى في برلين يتعرضان لتهديد مستمر.